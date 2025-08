Ex Ilva: insediato al Mimit il Comitato tecnico su Dri a Gioia Tauro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - Si e' svolto, in videoconferenza, il primo incontro del Comitato tecnico incaricato di valutare la fattibilita' della realizzazione, nell'area portuale di Gioia Tauro, del polo Dri destinato a garantire l'approvvigionamento di preridotto per la produzione nazionale di acciaio green, nonche' di approfondire le questioni legate alla fornitura di gas naturale indispensabile al funzionamento dell'impianto. Come specificato in una nota, il Comitato tecnico e' stato istituito su iniziativa del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a seguito della visita istituzionale del 4 agosto scorso presso il porto e il retroporto di Gioia Tauro, insieme al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ai sindaci di Gioia Tauro, Simona Scarcella, e di San Ferdinando, Luca Gaetano, e alle altre autorita' locali.

L'area di Gioia Tauro potrebbe essere scelto per la realizzazione del polo Dri qualora questo non venisse realizzato a Taranto, sede del principale impianto produttivo ex Ilva.

Nel corso del confronto sono stati analizzati diversi aspetti strategici del sito, tra cui le potenzialita' logistiche, produttive ed energetiche. Al termine dell'incontro, le parti hanno concordato di avviare ulteriori approfondimenti tecnici, i cui esiti saranno condivisi in una nuova riunione del Comitato che verra' convocata entro la fine del mese. Alla riunione hanno partecipato i tecnici del Mimit e del Mase, della Regione Calabria e degli enti locali interessati, i rappresentanti di Snam, dell'Autorita' di Sistema Portuale, del Commissario Straordinario del Governo per la Zes Unica, nonche' dei Commissari Straordinari di Ilva e AdI in As.

