            Notizie Radiocor

            Ex Ilva: incontro Urso-Emiliano prima del tavolo al Mimit

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, hanno avuto un incontro al Mimit in preparazione della riunione sull'accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione dell'Ex Ilva di Taranto. Al centro del confronto, la ricerca di una soluzione condivisa per offrire certezze ai lavoratori e alle imprese dell'indotto e una prospettiva concreta di piena decarbonizzazione e di rilancio produttivo del sito siderurgico di Taranto.

