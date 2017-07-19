Ex Ilva: Fiom, ci aspettiamo proposta seria su decarbonizzazione e lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - 'Per noi ogni volta e' un incontro decisivo. Il punto e' che sono i livelli istituzionali che devono costruire una proposta intorno alla quale garantire la decarbonizzazione e l'occupazione'. Lo ha detto il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, prima dell'incontro al Mimit sull'ex Ilva di Taranto.

'Mi aspetto che oggi ci sia una proposta da parte delle istituzioni, cioe' dello Stato italiano, e che quindi dal governo alle istituzioni locali abbiano una proposta seria sulla base di un piano che preveda la decarbonizzazione, quindi il polo dei Dri, i forni elettrici come elemento di garanzia sia per Taranto che per Genova che per Novi Ligure e ovviamente un piano occupazionale che dia a tutti una soluzione occupazionale', hanno aggiunto.

Fla-

(RADIOCOR) 12-08-25 14:27:40 (0350) 5 NNNN