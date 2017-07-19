Ex Ilva: Emiliano, occupazione va tutelata, Puglia pronta a fare la sua parte -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - 'Capiamo benissimo che ci sono posizioni territoriali che ovviamente creano un clima di tensione, anche legittimo e comprensibile, a Taranto e che il sindaco non puo' ignorare queste posizioni. Ma questo e' il momento nel quale bisogna uscire dal dramma industriale della dell'ex Ilva, bisogna decarbonizzarla - cioe' bisogna abbattere tutte le emissioni pericolose che attualmente sono in corso - grazie all'Aia che purtroppo e' stata emessa in mancanza di accordo che potesse inserire le date e le modalita' della decarbonizzazione, che e' il pilastro di questo accordo', ha specificato Emiliano.

Inoltre, ha continuato, 'il secondo pilastro di questo accordo e' la tutela dei livelli occupazionali perche' e' evidente che anche attraverso una call mondiale bisogna trovare il modo di reimpiegare tutti gli addetti della fabbrica che sono tantissimi e non si puo' immaginare che l'accordo possa sacrificare qualcuno dicendo "grazie puoi andartene a casa e hai chiuso qui". Questa cosa non e' possibile'. E per questo, 'la Regione Puglia e' disponibile a fare la sua parte nella gestione degli esuberi'. Infine, ha spiegato Emiliano, 'il terzo punto sono le compensazioni: Taranto ha bisogno di tante cose in materia di sanita', in materia di controlli ambientali, di cultura, ha bisogno di uscire dalla gabbia della monocultura dell'acciaio e deve evidentemente diventare una grande capitale del Mediterraneo.

Noi come Regione Puglia abbiamo promosso i Giochi del Mediterraneo come occasione per far conoscere Taranto al mondo, ma si puo' fare molto altro. Queste compensazioni saranno oggetto di discussione o diretta o collegata all'accordo che stiamo per firmare, ma su questo punto evidentemente non possiamo fare un passo indietro'.

