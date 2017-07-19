Ex Ilva: convocazione Mimit e' risposta a richiesta sindacati e istituzioni locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - Il Mimit ha convocato un incontro il prossimo 28 novembre sull'ex Ilva, facendo seguito alle richieste di sindacati e amministrazioni locali. E' quanto indicano fonti del Mimit dopo che i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm hanno detto che il confronto sull'ex Ilva deve svolgersi a Palazzo Chigi.

'L'incontro unitario in programma venerdi' 28 novembre a Palazzo Piacentini, con le organizzazioni sindacali dell'ex Ilva e con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali nei cui territori hanno sede gli stabilimenti del gruppo, e' stato convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, accogliendo la precisa richiesta avanzata dalle segreterie territoriali Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto e dal presidente della Regione Puglia, della Provincia e dal sindaco di Taranto', indicano fonti Mimit, aggiungendo che si tratta di 'una richiesta che segue quella formulata in mattinata dalla Regione Liguria e dal Comune Genova, con le segreterie sindacali territoriali degli stabilimenti del Nord Italia dell'ex Ilva'.

