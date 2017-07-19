Eurostar: incidente Tunnel Manica risolto, traffico riprende gradualmente

Possibili ancora dei disservizi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 dic - Il guasto elettrico che ha mandato in tilt la circolazione nel Tunnel sotto la Manica era stato risolto mercoledi' mattina, ma a poche ore dalla vigilia di Capodanno il traffico degli Eurostar continua a registrare disservizi a causa di un altro problema elettrico. La maggior parte dei collegamenti della mattinata ha registrato ritardi compresi tra 30 minuti e 1 ora e 20, da e verso Londra; un treno e' stato persino cancellato, secondo il sito internet di Eurostar. In totale, martedi' sono stati cancellati 30 treni, ha precisato all'AFP la compagnia ferroviaria. Eurostar ha tuttavia avvertito che 'a causa delle ripercussioni, potrebbero esserci ancora ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto'.

