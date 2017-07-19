Europa: tra errori giudiziari e ingiusta detenzione, cosa succede nei Paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - Non tutti i Paesi dell'Ue si comportano allo stesso modo davanti ai casi di ingiusta detenzione, errori giudiziari e risarcimenti. Il quadro differente viene raccontato in un servizio dell'Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa pubblicato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'La legge albanese garantisce un risarcimento a chiunque sia stato detenuto ingiustamente - racconta il servizio -. Gli indennizzi vengono stabiliti in base a dei valori forfettari, indipendentemente dal caso specifico. Attualmente, il risarcimento corrisponde a 2000 lek (circa 20 euro) per ogni giorno di detenzione, 3000 lek per ogni giorno trascorso in custodia cautelare, e 1000 lek per ogni giorno passato agli arresti domiciliari'. La Corte d'Appello dell'Albania sta pero' valutando una revisione di questi importi. 'Secondo dati forniti dal Ministero delle Finanze - prosegue il servizio -, negli ultimi dieci anni in Albania 736 persone hanno ricevuto un risarcimento per avere subito ingiustamente.

