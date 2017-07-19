Europa: settimana lavorativa di 4 giorni? La discussione nei Paesi dell'Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 Gen - Le discussioni sulla settimana lavorativa di quattro giorni non sono certo una novita'. Nel 2022, 61 aziende operanti nel Regno Unito (con un totale di quasi 3.000 dipendenti) hanno partecipato a un esperimento di sei mesi sulla settimana lavorativa di quattro giorni. 'I risultati sono stati estremamente positivi. Non solo la settimana piu' corta non ha ridotto la produttivita', ma ha anche migliorato significativamente il benessere dei dipendenti - sottolinea -. Ben il 71% delle persone ha riportato una significativa riduzione dei livelli di burnout e il 39% ha riscontrato una riduzione dei livelli di stress. Allo stesso tempo, il fatturato delle aziende partecipanti all'esperimento e' rimasto sostanzialmente invariato, anzi, e' addirittura leggermente aumentato'. Il servizio prosegue sottolineando che 'i dirigenti aziendali furono cosi' soddisfatti dei risultati dell'esperimento che il 92% di loro dichiaro' che avrebbe mantenuto una settimana lavorativa di 32 ore'. C'e' poi il caso della Francia, dove la settimana lavorativa di 35 ore e' stata introdotta nel 2000.

'Alla fine del 2024, il governo e i sindacati spagnoli hanno annunciato di voler ridurre l'orario di lavoro settimanale da 40 a 37,5 ore, senza ridurre i salari - si legge ancora.

Tuttavia, gli oppositori dell'iniziativa governativa hanno sostenuto che avrebbe aumentato i costi per le aziende spagnole e ridotto la loro competitivita'. E alla fine, il Parlamento spagnolo ha respinto il disegno di legge per ridurre la settimana lavorativa'. Anche in Lituania e' in corso il dibattito su una settimana lavorativa piu' corta.

Col-Mad

