Europa: settimana corta tra smart working e riorganizzazioni, cosa succede nei Paesi Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 dic - Il servizio racconta poi cosa succede negli altri Paesi dell'Ue come, per esempio, in Belgio dove il Parlamento ha approvato una riforma che offre ai lavoratori la possibilita' di spalmare le ore su quattro giorni, senza riduzione della retribuzione, per un periodo di prova iniziale di sei mesi. 'I dipendenti possono quindi richiedere una settimana ridotta se le loro mansioni lo permettono, e hanno diritto al diritto di disconnessione, ovvero a non rispondere a messaggi o email di lavoro una volta terminato il turno - prosegue il servizio -.

Si tratta di una scelta legislativa che punta su flessibilita' e volontarieta' piuttosto che su un'imposizione rigida. L'obiettivo dichiarato e' offrire ai lavoratori un miglior bilanciamento tra vita privata e lavoro, rendendo pero' il modello sperimentale e non automatico. Se il test avra' successo, alcuni datori di lavoro potrebbero decidere di rendere il regime permanente' Nei Paesi Bassi e in Danimarca la 'settimana corta' si declina piu' attraverso la riduzione complessiva delle ore lavorate che attraverso l'adozione di quattro giorni fissi. Nei Paesi Bassi la media settimanale delle ore lavorate e' tra le piu' basse d'Europa, in gran parte grazie alla diffusione massiccia di contratti part-time. La Danimarca, invece, ha da tempo un orario settimanale relativamente contenuto - mediamente inferiore alle 34 ore - e una cultura del lavoro che valorizza il tempo libero e il bilanciamento tra vita privata e professionale.

'In Francia la discussione sulla settimana lavorativa di quattro giorni si inserisce in un contesto storico gia' favorevole alla riduzione del tempo di lavoro - prosegue il servizio -. Dal 2000, infatti, la legge sulle 35 ore settimanali ha fissato un tetto legale all'orario, anche se la sua applicazione reale varia a seconda dei settori e delle tipologie contrattuali. Negli ultimi anni, alcune aziende francesi hanno sperimentato forme di compressione dell'orario, consentendo ai dipendenti di concentrare le ore settimanali su quattro giorni senza riduzione dello stipendio, soprattutto nel settore privato e nelle grandi citta''. La Grecia formalmente permette la settimana di quattro giorni dal 2021 tramite meccanismi di flessibilita', ma fino all'ultima riforma cio' valeva solo per meta' dell'anno e per settori stagionali, come quello industriale.

In Lituania il tema e' tornato al centro della scena 'grazie al forte sostegno della premier Inga Ruginien, convinta che la settimana lavorativa a quattro giorni sia 'inevitabile' e.

debba diventare uno standard'. Col - Mad

