Europa: rinnovabili, i due fronti che nei Paesi dell'Ue si contrappongono -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - Un evidente vantaggio dell'energia eolica e' che non genera emissioni di CO2, spiega a El Confidencial Heikki Willstedt, direttore delle politiche energetiche e del cambiamento climatico dell'Associazione delle imprese eoliche (AEE). 'Solo in Spagna, l'energia eolica evita l'emissione di 32,8 milioni di tonnellate di CO2. La Germania e' il paese piu' inquinante dell'Unione europea, seguita dall'Italia. Ha emesso 665 milioni di tonnellate di CO2nel 2022. Tuttavia, gli stati dell'Est, come la Turingia, hanno ridotto le emissioni del 61,7% dal 1990'. A gennaio, in Spagna sono stati generati 7.500 GWh di elettricita' grazie al vento. 'Questo ha evitato per un mese l'importazione di 15 navi da gas meta per un valore di 720 milioni di euro'. C'e' poi la componente relativa all'impatto: 'La maggior parte delle regioni ha stabilito una distanza minima tra le turbine e le abitazioni in modo che queste non influiscano sulla vita dei residenti e, a loro volta, ne consentano l'espansione. La Polonia, ad esempio, ha allentato la distanza minima di 10 ore (dieci volte l'altezza) e ora consente ai comuni di costruire parchi eolici a 500 metri dalle abitazioni. In Spagna, la distanza minima e' passata da 500 metri a cinque volte l'altezza totale della turbina in Galizia, mentre in Castiglia e Leon e.

Valencia e' di almeno 1000 metri'. col - Mad

