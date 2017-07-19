Europa: morti dimenticati, le campagne nei Paesi dell'Ue per le persone sole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 Nov - Il corpo dell'ottantenne ritrovato a 15 anni di distanza dalla morte o ancora il cadavere di una donna ritrovato dopo 10 anni. Sono i morti dimenticati, persone che non hanno parenti e per i quali nei diversi Paesi dell'Ue sono in corso diverse campagne di sensibilizzazione. A raccontare questo scenario e' un servizio pubblicato su El Confidencial nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

In Francia, si legge, 'circa 750 mila persone vivono senza alcun contatto'. 'La vicina di Seraphine era morta da piu' di tre settimane nella sua casa nel quartiere Timpuri Noi di Bucarest quando la polizia ha fatto irruzione nell'abitazione - racconta il servizio -: "Hanno sfondato la porta con un machete''.

In Giappone, il termine "kodokushi" descrive le morti solitarie in cui i corpi vengono ritrovati giorni o addirittura settimane dopo il decesso. Questo fenomeno ha raggiunto anche l'Europa? 'A ottobre, la Spagna e' rimasta sconvolta dal caso di Antonio Famoso, l'ottantenne morto nella sua casa alla periferia di Valencia da 15 anni senza che nessuno si accorgesse della sua assenza - ricostruisce il servizio -. Non e' l'unico caso in Europa. Nel 2023, a Legionowo, vicino a Varsavia, sono stati ritrovati i resti di un'anziana donna, morta cinque anni prima. Nei Paesi Bassi, dopo il ritrovamento del corpo di una donna dieci anni dopo la sua morte, e' stata lanciata una campagna nazionale contro la solitudine. La strategia coinvolge operatori sanitari, volontari e aziende per creare reti nei comuni'.

