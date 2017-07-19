Europa: migrazioni, il bilancio a 10 anni dall'estate del 2015 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Per fronteggiare il fenomeno l'Europa e i i suoi paesi si sono adattati alla nuova realta'. Tra queste viene citata la misura italiana che riguarda 'l'abolizione dello status di protezione umanitaria.

Cio' aveva permesso ai migranti non qualificati per lo status di rifugiato di rimanere in Italia. Il sistema aveva protetto circa il 40% dei richiedenti asilo'. 'La sua scomparsa - si legge - ha lasciato molte persone senza mezzi legali per rimanere in Italia, aprendo la porta alle deportazioni. I decreti hanno anche accelerato le procedure di asilo, esteso i poteri di polizia e consentito una piu' facile detenzione dei migranti'. Per gestire i movimenti migratori, ci sono stati accordi tra l'Ue e 'paesi come Mauritania, Tunisia, Egitto e Libia'.

Per le persone di origine migrante, sottolinea il servizio, 'l'integrazione rimane una sfida. Un sondaggio Eurobarometer pubblicato nel 2023, basato su piu' di 25.000 intervistati in tutta l'Ue, rivela che piu' della meta' degli intervistati ritiene che ci sia una diffusa discriminazione nel loro paese, in particolare sulla base del colore della pelle o dell'origine etnica'.

In alcuni paesi ci sono stati progressi in termini di integrazione dei nuovi arrivi nel mercato del lavoro.

Tuttavia, le barriere linguistiche, i costi degli alloggi e l'accesso limitato ai servizi pubblici hanno reso il processo piu' complesso del necessario. Il dibattito pubblico oscilla tra la solidarieta', la necessita' di contrastare l'invecchiamento della popolazione attraverso la migrazione e le preoccupazioni sulla capacita' di accoglienza.

