Europa: Meloni e Macron lanciano la Coalizione contro le droghe

A margine del vertice della Comunita' politica europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - Oggi a margine del Vertice della Comunita' Politica Europea di Copenaghen (Cpe), la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno lanciato congiuntamente la Coalizione Europea contro le Droghe, iniziativa italo-francese che si propone di rafforzare concretamente la cooperazione in ambito Cpe nel contrasto al traffico di droga, incluse le droghe sintetiche, e nella prevenzione e nel recupero dalle dipendenze.

Le Nazioni aderenti, la Commissione Europea e il Consiglio d'Europa hanno sottoscritto uno specifico documento di priorita' operative, che include la piena applicazione del principio 'follow the money'.

Italia e Francia hanno deciso di lanciare e promuovere insieme l'attuazione di questa iniziativa anche alla luce della specifica esperienza maturata in materia e della forte collaborazione esistente tra le rispettive autorita' competenti.

