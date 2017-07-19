Europa: Italia seconda nei Paesi Ue per giovani neet

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 Feb - Italia seconda per Neet, ossia giovani, tra i 15 e i 29 anni, che vivono in una sorta di limbo senza studiare, lavorare o seguire un corso di formazione. E' quanto emerge da un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto PULSE, partendo dall'elaborazione di Openpolis insieme alla fondazione sociale Con i Bambini su dati Eurostat. Il quadro europeo non e', comunque, omogeneo. Di certo, a leggere i dati, emerge che la condizione migliore si registra nei Paesi del Nord e Centro Europa e piu' alto in quelli mediterranei e dell'Est: Olanda e Svezia dove il tasso di Neet e' il piu' basso. I dati peggiori, ossia le percentuali di Neet piu' alte si registrano in Romania, Paese al primo posto con una percentuale del 19,4%, seguita dall'Italia con il 15,2% e a seguire la Lituania (14,7%) e la Grecia (14,2%). 'Gli stati con la minor percentuale di Neet nel 2024 sono invece i Paesi Bassi (4,9%), la Svezia (6,3%) e Malta (7,2%). 'Questi Paesi, insieme ad altri 6, hanno gia' raggiunto il target Ue per il 2030 - prosegue il servizio citando lo studio -. Un obiettivo che riguarda la questione giovanile, in primo luogo da un punto di vista sociale, essendo inserito nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali - si legge nello studio -. Ma che ha anche evidenti risvolti educativi che, in modi diversi, investono il nostro sistema di istruzione'.

