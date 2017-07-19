Europa: istruzione nelle scuole private nell'Ue, modelli e sistemi a confronto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - In Europa il 18% degli studenti dal livello pre primario alla fine della scuola secondaria frequenta scuole private. Una media che pero' nasconde profonde differenze tra Paesi e tra livelli di istruzione: mentre in alcuni Stati la scuola privata e' un segmento consolidato e ampiamente diffuso, in altri rimane marginale o svolge funzioni specifiche, come l'offerta di programmi specialistici o internazionali. E' quanto emerge da un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Paesi Bassi e Belgio detengono il primato con oltre il 40% degli studenti della secondaria superiore e' iscritto a scuole private o paritarie, una quota che riflette fattori storici, legislativi e culturali profondamente radicati nei sistemi educativi - si legge nel servizio -. n Francia, le scuole private rappresentano circa il 17% del totale degli studenti, ma la loro distribuzione varia a seconda del ciclo scolastico e della regione. La quota piu' alta si registra nelle scuole secondarie superiori, soprattutto in istituti religiosi o cattolici, che storicamente hanno svolto un ruolo importante nel sistema educativo francese'.

