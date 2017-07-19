Europa: inquinamento atmosferico, le azioni dei Paesi per ridurre emissioni in citta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 Dic - Come si comportano i Paesi europei per ridurre le emissioni di Co2 nelle citta'.

Dall'abbassamento del limite di velocita', alle zone a traffico limitato. E' quanto racconta un servizio pubblicato su denikreferendum.cz realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Nel dicembre 2022, il governo spagnolo ha approvato un decreto reale che impone a tutti gli enti locali con piu' di cinquantamila abitanti di istituire una cosiddetta zona a basse emissioni (ZLE) - racconta il servizio -. Per migliorare la qualita' dell'aria e ridurre le emissioni di carbonio, il decreto raccomanda l'attuazione di una serie di misure, come la limitazione dell'ingresso di veicoli ad alte emissioni in base alla certificazione ambientale o l'introduzione di zone a traffico limitato con pedaggio'. Non solo, 'sebbene Pontevedra soddisfacesse gia' tutti i parametri di qualita' dell'aria stabiliti dalla legge spagnola sui cambiamenti climatici - prosegue il servizio -, il consiglio comunale ha deciso di adottare una misura molto piu' ambiziosa e ha dichiarato un'intera area urbana di circa 490 ettari come "zona a traffico limitato''. Una misura adottata per 'adempiere ai propri obblighi legali ai sensi dell'Accordo di Parigi'.

Oltre il 75% della popolazione dell'UE vive in aree urbane e si prevede che questa percentuale salira' all'83% entro il 2050. 'Poiche' l'inquinamento atmosferico e' ampiamente considerato il principale fattore di rischio per la salute umana in Europa, ridurre le emissioni del trasporto su strada, che rappresentano il 37% dell'inquinamento da ossido di azoto, e' fondamentale - prosegue il servizio -. L'Unione Europea ha lanciato una serie di iniziative per incoraggiare le citta' a impegnarsi per ambienti piu' puliti e sani'.

Col-Mad.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-12-25 16:21:50 (0387)EURO 5 NNNN