Europa: droga, Norvegia e Svezia hanno due modelli opposti per combatterla

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ago - Due modelli opposti per combattere la droga. E' quanto avviene in Norvegia e Svezia. A raccontare cosa succede nei due Paesi e negli altri dell'Ue e' un servizio del Sole 24 Ore realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'La Norvegia ha scelto la via della prevenzione sociale, dell'ascolto e dell'inclusione - si legge nel servizio -, mentre la Svezia, dove l'aumento del traffico di stupefacenti e la crescita delle gang giovanili hanno gia' acceso l'allarme sicurezza, con episodi di violenza da cronaca nera quotidiana'.

Quindi il racconto. 'A Oslo, capitale norvegese, si e' deciso di investire in operatori sociali invece che in piu' pattuglie armate. Nel mentre, in Svezia - di preciso a Uppsala - tre adolescenti sono stati uccisi a colpi di pistola in tre episodi separati nel giro di pochi mesi: un drammatico segnale di un tessuto sociale che si sta sfaldando - racconta il servizio -. Mentre l'Europa osserva, i due modelli si confrontano con risultati che aprono interrogativi anche in Italia, dove la retorica repressiva fatica ad arginare problemi strutturali'. Le due Oslo: giovani in cerca di futuro, anziani segnati dalla dipendenza. 'La capitale e' divisa in due scene. A nord, nei pressi del quartiere Vaterland, si concentrano i giovani: maschi sotto i 30 anni che usano e vendono cannabis - prosegue il servizio -. A sud, nella zona di Storgata, si trovano invece consumatori piu' anziani, spesso tossicodipendenti cronici legati all'eroina e.

agli oppiacei sintetici'. Col - Mad

