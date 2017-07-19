Europa: droga, Norvegia e Svezia hanno due modelli opposti per combatterla -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ago - C'e' il caso svedese. Il servizio prosegue il racconto illustrano un quadro opposto. 'In Svezia, e in parte anche in Danimarca, i tassi di criminalita' legati al traffico di droga sono in netto aumento. Sparatorie, omicidi, reclutamento giovanile. A Uppsala, l'epicentro della crisi attuale, si spara anche in pieno giorno. Le bande si contendono il territorio, i social media amplificano il senso di impunita' e il disagio sociale si trasforma in rabbia - si legge ancora -. Il governo danese ha reagito con un piano di sicurezza da milioni di corone e pattuglie speciali per intercettare le bande digitali. La Svezia e' corsa ai ripari rafforzando i controlli alle frontiere, mentre in Norvegia cresce la preoccupazione per il possibile 'contagio' criminale'. Secondo i dati della polizia di Oslo, la delinquenza giovanile complessiva e' in calo, ma i reati gravi sono in crescita. 'Alcuni atti violenti tra adolescenti - ricostruisce il servizio dando la parola alle autorita' - sono collegati al narcotraffico o al desiderio di emulazione'. Una delle chiavi del successo norvegese, secondo gli esperti, e' la gestione dell'integrazione. 'A differenza della Svezia, la Norvegia ha investito risorse reali in programmi di inserimento, formazione e accesso al mercato del lavoro per i migranti e per i giovani a rischio'. Quindi l'Italia: 'Nel nostro Paese, il dibattito sulle droghe resta polarizzato - conclude -. A fronte di una retorica spesso securitaria, le esperienze locali di prevenzione e riduzione del danno sono limitate e sottofinanziate. Eppure, la lezione norvegese e' chiara: quando si investe sulla dignita', sul lavoro e sulla presenza quotidiana nei territori, anche le.

zone piu' difficili possono cambiare'. Col - Mad

