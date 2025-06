Europa: controllo nascite, in Spagna cresce tendenza a sterilizzazione maschile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Al di fuori della Spagna, ricostruisce il servizio realizzato nell'ambito del progetto PULSE 'l'evoluzione e' ancora piu' sorprendente'.

'In Cile o in Messico il suo utilizzo ha vissuto un vero e proprio boom nell'ultimo decennio - prosegue il servizio -. E la Francia non e' da meno. Spinta dai giovani, un'operazione che prima era circondata da pregiudizi si e' moltiplicata'.

Quindi i dati: 'Sono passati da 1.940 casi nel 2010 a 30.288 nel 2022, secondo uno studio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza medica e i prodotti sanitari (ANSM) e della Caja Nacional de Seguros Enfermedades (Cnam). Tra gli under 40, il numero e' raddoppiato e lo stesso vale per i minori di 30 anni, anche se in quest'ultima fascia di eta' e' ancora un metodo poco utilizzato. Il paese ha anche studiato il pentimento successivo, che e' passato da preoccupazione al 6% a raggiungere il 7,4% degli uomini che hanno subito questo trattamento'.

Per evitare rimpianti, in Austria, 'la vasectomia e' consentita solo a partire dai 25 anni e non e' coperta dal sistema pubblico'. C'e' poi il caso della Lituania dove 'l'operazione non e' ancora popolare perche', probabilmente, gli uomini la confondono con la castrazione'. Poi ci sono i costi che vanno dagli 800 euro sino a 2 mila euro.

