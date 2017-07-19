Europa: commercio, nell'Ue un'azienda su tre usa la pubblicita' online

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 set - Nei paesi dell'Ue un'azienda su tre usa la pubblicita' online per promuovere la propria attivita'. E' quanto emerge da un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto PULSE. A descrivere questo scenario e' un rapporto di Eurostat che analizza quanto avviene e come si comportano diversi Paesi dell'Ue. 'Tra i 20 paesi dell'UE con dati disponibili per il 2024, la pubblicita' su Internet e' stata utilizzata da piu' di 3 imprese su 5 a Malta con una percentuale del 60,4% e da quasi la meta' delle imprese in Finlandia con il 49,8%, e Cipro 49,4% - scrive Eurostat -. Allo stesso tempo, ha riguardato meno del 25% delle imprese in Romania, la percentuale e' del 22,8%, Polonia con il 23,2% e Portogallo con il 23,6%'. Una delle altre attivita' riguarda la localizzazione dei potenziali clienti, che sono i destinatari degli spot pubblicitari. Nel 44,3% dei casi, chi ha fatto ricorso alla pubblicita' online, ha utilizzato le informazioni geografiche ottenute da indirizzi Ip o da dettagli di rete. Una scelta adottata sopratutto, come sottolineano gli esperti, 'quando si vogliono dirottare gli utenti verso un luogo fisico'.

In questo scenario si inserisce il caso italiano dove, il digitale e' sempre piu' centrale nelle strategie pubblicitarie. A fornire un quadro sulla situazione nazionale e' ricerca 2024-2025 dell'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano. 'Il mercato pubblicitario italiano ha raggiunto gli 11,1 miliardi di euro nel 2024, con una crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. Un risultato trainato in particolare dall'Internet advertising, che conferma la propria predominanza nel mercato con una quota del 50% e una crescita del +12%. Seguono la Tv (35%, +6%), l'Out of Home (6%, +2%), la Stampa (5%, -8%) e la Radio (4%, +2%) - si legge -. Per il 2025 le prospettive sono positive, l'Internet advertising potrebbe raggiungere i 6 miliardi di euro (+9%), sempre che l'incertezza geopolitica e l''effetto dazi' non influenzino i consumi e, di conseguenza, gli investimenti'.

