Europa: ambiente e sostenibilita' nelle foreste, dalla fine del 2025 l'Eudr prende il posto dell'Eutr- 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - Il servizio mette in evidenza una serie di criticita' che si potranno registrare con il passaggio dall'Eutr all'Eudr e con cui dovranno fare i conti i produttori, sia quelli piccoli sia quelli piu' strutturati.

'La sfida e' la stessa per tutti, organizzarsi per essere presto in grado di inviare prodotti di legno o da esso ricavati accompagnati da dati di geolocalizzazione che specifichino l'area di origine e certifichino che essa non ha subito deforestazione negli ultimi anni - si legge ancora nel servizio -. I potenziali impatti negativi che la decisione presa a Bruxelles puo' scatenare variano di contesto in contesto perche' si intrecciano con dinamiche, regolamentazioni e criticita' locali. Il caso dei paesi balcanici - candidati membri UE - e' peculiare, perche' si sovrappongono due countdown - quello per l'adeguamento all'Eudr e quello per l'ingresso in UE - una doppia pressione che puo' spingere governi o societa' ad accelerare sulla buona strada o a imboccare scorciatoie, quella della corruzione in primis'.

Col - Mad

(RADIOCOR) 11-05-25 10:32:02 (0146)EURO 5 NNNN