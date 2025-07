Europa: ambiente, come si preparano i Paesi dell'Ue per affrontare gli incendi boschivi - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - Il servizio prosegue indicando le misure adottate dai diversi Paesi. Tra queste ' i documenti ufficiali menzionano, ad esempio, la piantumazione di alberi meno infiammabili, l'istituzione di pattuglie antincendio e campagne informative nelle zone a rischio, sia per quanto riguarda la prevenzione degli incendi che le modalita' di intervento dopo il loro scoppio'. Poi si cita il caso del Portogallo dove 'la quota di fondi destinata alla prevenzione degli incendi e' aumentata dal venti al sessantuno percento della parte pertinente del bilancio tra il 2017 e il 2022. Nella regione della Galizia, nella Spagna nord-occidentale, la maggior parte del bilancio per la lotta agli incendi boschivi e' stata destinata alla prevenzione dal 2018. Anche le regioni italiane di Sardegna e Toscana stanno operando con nuovi piani di prevenzione'.

Diversi paesi hanno inoltre investito in attrezzature antincendio piu' moderne, stanno modificando le infrastrutture e organizzando esercitazioni antincendio congiunte, spesso con la partecipazione di operatori internazionali. Quindi vengono indicati alcuni casi, come quello della Lituania dove 'si elogia l'esemplare miglioramento del monitoraggio e la costruzione di un sistema di nuove vie di fuga antincendio nelle foreste'. Non solo, 'in Grecia, i proprietari terrieri sono stati obbligati a rimuovere rami, erba secca e altri materiali infiammabili, con la minaccia di dover presentare segnalazioni periodiche in caso di violazione'. Poi Austria, Francia e Repubblica Ceca 'dove ogni anno bruciano fino a quattrocento ettari di foresta, i vigili del fuoco si sono preparati in particolare per la stagione con una serie di esercitazioni specifiche e controlli del sistema di approvvigionamento idrico per lo spegnimento degli incendi. Dopo l'incendio di tre anni nel Parco Nazionale della Svizzera Boema, anche la comunicazione con i vigili del fuoco dei paesi limitrofi si e' sviluppata ulteriormente e le attrezzature sono state modernizzate'.

