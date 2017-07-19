Europa: accoglienza per i richiedenti asilo, i Paesi dell'Ue a corto di case

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - E' al centro del dibattito politico europeo la questione relativa agli alloggi per le persone richiedenti asilo. A raccontare quanto avviene nei Paesi dell'Ue, sottolineando che la questione e' 'diventata strutturale' e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Dalla cintura urbana di Bruxelles ai campi isolati della Grecia continentale, passando per l'Italia, l'Unione europea si confronta con una carenza cronica di alloggi per chi chiede protezione internazionale - si nelle nel servizio -. Una crisi aggravata da tagli governativi, ritardi amministrativi e, in alcuni casi, da una precisa strategia di deterrenza'.

In Grecia l'accoglienza statale dei richiedenti asilo avviene quasi esclusivamente nei campi, spesso situati in aree isolate e prive di collegamenti adeguati. A ottobre 2025 circa 22.400 persone vivevano in strutture con una capacita' teorica superiore, ma nella pratica l'accesso ai posti disponibili e' spesso negato. I rapporti delle organizzazioni indipendenti descrivono condizioni che non rispettano gli standard minimi: carenze di vestiario invernale, beni essenziali distribuiti in quantita' insufficienti, servizi intermittenti e assenza di misure di integrazione.'Quasi 9 mila persone vulnerabili sono state identificate nei primi nove mesi del 2025, ma senza strutture dedicate - continua -.

Il programma 'Stirixis', annunciato nel 2022 per offrire alloggi urbani a persone estremamente vulnerabili, non e' mai stato avviato. Anche per i rifugiati riconosciuti la situazione resta critica: il programma Helios+, che prevede sussidi all'affitto e percorsi di integrazione, e' sottodimensionato rispetto ai bisogni e procede con forti ritardi. Nell'autunno 2025 il governo ha annunciato l'abolizione dei sussidi all'affitto, alimentando polemiche e tensioni politiche'.

