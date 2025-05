Europa: 22 anni fa il blackout dell'Italia, il racconto di El Confidencial -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 mag - A raccontare quanto avvenuto all'epoca, nel servizio realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE, e' il giornalista Jacopo Giliberto specializzato ed esperto in questioni energetiche. 'Sono passati 22 anni, ma ricordo bene cosa e' successo. Al mattino, la sveglia elettrica accanto al letto era spenta. La luce non si accendeva. Il frigorifero era spento - racconta a El Confidencial Jacopo Giliberto -.

Nel momento in cui l'Italia era al buio, a Roma si celebrava la prima edizione della festa chiamata Notte Bianca: i negozi della capitale aprivano fino a tarda notte e venivano organizzati vari eventi in occasione della celebrazione culturale. Improvvisamente, alle 3:30 del mattino, la festa si e' sciolta in nero, centinaia di persone sono rimaste rinchiuse nella metropolitana e la Notte Bianca e' diventata la Notte Nera'. La ricostruzione poi chiarisce che 'la causa dell'incidente e' avvenuta mezz'ora prima del grande blackout sulla linea ad alta tensione di Lukmanier, tra Svizzera e Italia. Un albero e' caduto a causa di una tempesta e ha colpito il cablaggio, causandone lo spegnimento automatico.

L'Italia, all'epoca molto dipendente dall'elettricita' di Svizzera e Francia, aveva un sovraccarico sulle linee interconnesse e si produsse in un effetto domino che causo' il grande blackout'.

'L'intero paese ne ha subito le conseguenze, ad eccezione della Sardegna perche' ha una rete elettrica indipendente - ricostruisce il servio -. E' lo stesso caso delle Isole Canarie, che non sono collegate allo stesso sistema della penisola iberica e non sono state vittime della caduta della rete elettrica'. Nell'intervista Giliberto dice che 'casi come quello dell'Italia del 2003 mostrano che la popolazione non e' consapevole della fragilita' della rete elettrica o di come funziona e vengono gestite le emergenze nelle reti interconnesse'. Nel servizio viene rimarcato poi che 'le reti elettriche moderne sono sempre piu' interconnesse e complesse, il che rende difficile prevedere guasti come questo'. E quando si presentano creano problemi dato che tutto e' alimentato dall'energia elettrica.

Col-Mad

