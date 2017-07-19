Euronics Bruno: Giorgio Moncada e Stefano Santonocito entrano in Cda

Pina Bruno nominata presidente onoraria a vita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 nov - Euronics Bruno, una delle principali realta' italiane nel settore dell'elettronica di consumo in Italia, compie un nuovo passo nel percorso di managerializzazione avviato nel 2024, con il rinnovo e l'ampliamento della composizione del proprio Consiglio di amministrazione. Accanto al presidente Maurizio Decastri, all'amministratore delegato Diego Crisafulli e al co-amministratore delegato Francesco Crisafulli, entrano a far parte del Cda Giorgio Moncada, vicedirettore generale, e Stefano Santonocito, chief financial officer. Un passo avanti che consolida la governance e rafforza la direzione verso un futuro costruito sulle persone, sulle competenze e sulla visione. Inoltre l'assemblea dei soci ha deliberato la nomina di Pina Bruno a presidente onoraria a vita. Euronics Bruno annuncia anche l'apertura di uno store a Canicatti', in provincia di Agrigento, progettato con un layout moderno che integra aree gaming, spazi relax, servizi Pick&Pay e un'esperienza d'acquisto immersiva, confermando l'impegno del gruppo a innovare e a rafforzare la propria presenza sul territorio.

