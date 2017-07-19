Eurogruppo: Harris (Irlanda), effetti destabilizzanti enormi da nuovi dazi Trump

Dialogo ma essere pronti a risposta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 gen - 'Gli effetti destabilizzanti dei recenti sviluppi geopolitici potrebbero essere potenzialmente enormi e questo e' il motivo per cui e' piu' importante che mai cercare il dialogo. Questo e' il momento di mantenere la calma: abbiamo lavorato duramente a livello Ue per raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti d'America, un accordo commerciale che garantisca che l'attivita' economica possa continuare a fluire attraverso l'Atlantico.Qualsiasi cosa che ora si allontani o si discosti da questo potrebbe avere conseguenze potenzialmente molto, molto significative'. Lo ha detto ai giornalisti il ministro irlandese delle finanze Simon Harris aggiungendo che in ogni caso 'ci prepareremo a rispondere di conseguenza, se necessario. Poossiamo ottenere molto di piu' quando cooperiamo, quando collaboriamo, quando Europa e Stati Uniti lavorano insieme, e' un bene per la Ue e per gli Stati Uniti. E' il presidente Trump che negli ultimi giorni ha deciso di minacciare l'Europa con dazi aggiuntivi, che hanno un effetto destabilizzante molto significativo. Abbiamo lavorato in buona fede con l'amministrazione statunitense per mettere in atto un accordo commerciale e ora vogliamo che quell'accordo venga pienamente attuato. Non vogliamo vedere alcuna deviazione da quell'accordo. Per questo e' molto importante ora che utilizziamo la breve finestra disponibile' tra oggi e il 6 febbraio 'per cercare il dialogo e trovare una via d'uscita'. Il 6 febbraio scade la sospensione delle contromisure europee ai dazi americani decisa dopo l'accordo raggiunto a luglio tra Ue e Usa.

