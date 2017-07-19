Eurogruppo: economia resiliente, ma l'incertezza per crescita resta elevata -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 11 dic - L'Eurogruppo segnala che la crescita economica nel 2025 ha superato le aspettative, sostenuta dall'aumento degli investimenti e dei consumi, dal Recovery and Resilience Facility (Recovery Fund) e da altri fondi europei. La crescita e' destinata a proseguire a un ritmo moderato nel 2026, con il permanere delle condizioni chiave per un'espansione dell'attivita' economica, in particolare mercati del lavoro solidi e condizioni di finanziamento favorevoli.

L'Eurogruppo, in linea con la Commissione, prevede che l'orientamento di bilancio dell'area dell'euro nel 2025 e' rimasto sostanzialmente neutro e restera' sostanzialmente neutrale previsto nel 2026, condizione 'appropriata alla luce della situazione economica e ampiamente coerente con l'attuazione del quadro di bilancio'. Si tratta di un orientamento 'sostenuto da un contenimento della spesa corrente, in particolare in alcuni paesi ad alto debito, da un previsto maggiore assorbimento del Recovery Fund e da una crescente spesa per investimenti a sostegno della crescita potenziale'.

Aps.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-12-25 19:07:38 (0667)EURO 5 NNNN