Eurallumina: secondo giorno di occupazione, pressing per convocazione Mimit

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Portovesme, 18 nov - Secondo giorno di occupazione a 45 metri di altezza da parte dei 5 lavoratori dell'Eurallumina (controllata dalla russa Rusal) per sbloccare la vertenza relativa al futuro dell'azienda: ossia, la questione relativa ai fondi bloccati nell'ambito delle sanzioni alla Russia. Per oggi e' prevista una riunione preparatoria del Comitato per la sicurezza finanziaria, relativa proprio all'Eurallumina. Il Mimit, intanto, ieri ha convocato una riunione per il 19 dicembre. La replica dei sindacati e dei lavoratori non si e' fatta attendere. Con una nota e' stata confermata la prosecuzione dell'occupazione a oltranza. Intanto arrivano le prese di posizione: dalle organizzazioni sindacali alla presidente della Regione Alessandra Todde. Poi la visita dell'assessore dell'Industria Emanuele Cani. Ad andare in pressing su ministeri (Mimit e Mef) e sull'intero Governo e' il segretario del Pd Sardegna Silvio Lai.

