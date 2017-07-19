Esselunga: avvia collaborazione con Everli per spesa online

Coinvolti 65 negozi in 8 regioni italiane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - - Everli, principale operatore italiano per la spesa a casa, avvia una nuova collaborazione con Esselunga. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Nel dettaglio, i clienti Everli che vorranno acquistare online e ricevere la spesa a casa potranno contare su 65 punti vendita Esselunga in 8 regioni italiane e in 29 province e oltre 17 mila referenze tra le quali scegliere. I punti vendita interessati dalla collaborazione sono in Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Lazio, Trentino-Alto Adige, Toscana, Veneto. Le province coinvolte sono: Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Bolzano, Como, Cremona, Firenze, Forli'-Cesena, Genova, Lecco, Livorno, Lucca, Mantova, Massa-Carrara, Modena, Monza e della Brianza, Novara, Parma, Pavia Pisa, Ravenna, Roma, Torino, Varese, Verona, Vicenza.

L'avvio della collaborazione e' "una testimonianza degli importanti risultati raggiunti in seguito al processo di rafforzamento, riorganizzazione e rilancio di Everli attuato da Palella Holdings dopo l'acquisizione del febbraio 2024", spiega la nota. Questa partnership conferma po "la centralita' che il cliente riveste per Esselunga e la volonta' di disegnare nuove esperienze di spesa".

