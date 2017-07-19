Esa: Urso, abbiamo contribuito in modo significativo e lo faremo ancora -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 nov - In ambito aerospazio, secondo Urso, l'accordo tra Thales, Leonardo e Airbus 'e' un passo importante nella direzione che abbiamo indicato sin dall'inizio della legislatura e sin dai primi atti nel vertice ministeriale di tre anni fa a Parigi.

Lavorare insieme con le tre grandi nazioni industriali d'Europa, appunto Italia, Francia e Germania, lavorare insieme per far crescere sempre piu' dei campioni europei capaci di competere a livello globale e la nascita di Bromo con Leonardo, Airbus e Thales dimostra che noi siamo sulla strada giusta'. Inoltre, in ottica ministeriale dell'Esa, sui progetti che l'Italia vuole promuovere, Urso ha detto che 'noi abbiamo sempre piu' un sistema di imprese di campioni europei come appunto Leonardo o anche Avio, ma anche di piccole medie imprese che crescono attorno alle quattro Space Factory che abbiamo creato con le risorse del Pnrr a nord a Torino, Milano, ma anche al centro, a Roma e a Sud, a Bari con 16 distretti industriali, l'ultimo e' nato pochi giorni fa in Abruzzo, che coprono tutta la penisola, quindi anche con una filiera di piccole e medie imprese che sono sempre piu' competitive a livello globale'. Quindi, ha sottolineato Urso, 'l'Italia ha capacita' di operare a 360 gradi e sicuramente su alcuni settori leader come quello dell'esplorazione dello spazio, dell'osservazione della Terra. Noi crediamo di poter contribuire al meglio a una competitivita' complessiva dell'Agenzia spaziale europea, un'agenzia che opera anche su indirizzo della nostra Unione europea e quindi e' particolarmente importante una piena collaborazione tra il commissario europeo allo Spazio, l'agenzia spaziale la sua governance'.

