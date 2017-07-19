Dati
            Eos Im: Lexham Power acquista 51% di Innovo Agri

            Post deal societa' si chiamera' NT Innovo Agri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 feb - Lexham Power, produttore indipendente di energia (IPP) interamente controllato da Eos Im, ha acquisito il 51% di Innovo Agri. A seguito dell'operazione, spiega una nota, la societa' sara' ridenominata NT Innovo Agri. Completano la compagine azionaria Innovo Capital Partners (39%), holding operativa guidata da Rodolfo Bigolin attiva nella transizione energetica e sostenibile delle infrastrutture critiche in Italia, e la societa' toscana Nextitude (10%), specializzata in ingegneria e consulenza nel settore energetico. A fianco di Rodolfo Bigolin ci sara' Marco Scarpelli nel ruolo di Managing Director . L'operazione da' vita a una piattaforma industriale integrata in grado di presidiare l'intero ciclo di vita dei progetti agrivoltaici: dalla consulenza agronomica preliminare alla progettazione esecutiva, dall'approvvigionamento di beni e servizi alla gestione operativa sul campo, fino ai servizi di AgriPV Compliance Monitoring, garantendo nel tempo la piena conformita' agli standard normativi regionali e nazionali.

