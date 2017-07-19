Entrate tributarie: Mef, +2% a 471,63 miliardi in gennaio-ottobre -2

-2,2% gettito Irpef, -3,5% Ires. Da Iva +3% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - Per quanto riguarda le imposte dirette, il gettito Irpef registrato nei primi 10 mesi dell'anno e' calato del 2,2% a 187,9 miliardi di euro riflettendo una flessione del 2,2% delle ritenute su redditi dei dipendenti del settore privato (82,3 miliardi), un calo dell'1,5% delle ritenute sui redditi di dipendenti del settore pubblico (76,7 miliardi) e un incremento del 5,4% (a 12,48 miliardi) delle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi. Le ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta sono aumentati del 7,8% a 3,363 miliardi, mentre i versamenti in autoliquidazione sono scesi del 13,1% a 12,980 miliardi.

In calo il gettito Ires a 33,37 miliardi nei primi 10 mesi dell'anno (-3,5%).

Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Iva ha raccolto un gettito di 141,211 miliardi, in aumento del 3% rispetto a un anno fa.

Fon.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-12-25 14:41:08 (0330)PA 5 NNNN