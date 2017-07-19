Engie: si aggiudica in India un maxi contratto solare-batterie da 300 Mw
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 gen - Engie si e' aggiudicata un nuovo progetto in India, uno dei mercati a piu' rapida crescita al mondo nelle rinnovabili. Si tratta del primo contratto ibrido per la multinazionale francese, che combina cioe' produzione solare ed energia immagazzinata in batterie. Il gruppo parla in una nota di una "nuova pietra miliare del suo percorso di crescita in India", dove oggi gestisce quasi 2 gigawatt di asset verdi operativi o in costruzione.
Il nuovo progetto prevede 200 megawatt di capacita' fotovoltaica affiancati da un sistema Bess (battery energy storage system) da 100 megawatt. 'Combinando solare su larga scala e stoccaggio di lunga durata, rafforziamo la resilienza della rete e rendiamo possibile garantire ai clienti elettricita' rinnovabile 24 ore su 24', spiega nella nota Paulo Almirante, direttore generale aggiunto di Engie responsabile delle attivita' rinnovabili e flessibili.
'Questo successo conferma il nostro ruolo di partner di lungo termine nella transizione energetica dell'India', aggiunge il manager. Il contratto arriva attraverso una gara bandita dall'agenzia pubblica indiana per lo sviluppo del solare e delle rinnovabili (Seci), in un Paese ancora in gran parte alimentato dai combustibili fossili, in particolare dal carbone.
