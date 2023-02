Energia: Urso, materie prime per transizione, seguire logica internazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 feb - "L'Italia e l'Europa devono puntare all'autonomia e all'indipendenza energetica" e l'Italia "puo' diventare Paese leader sia nella transizione ecologica che digitale" e "l'hub mediterraneo della produzione elettrica". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso nel suo intervento al convegno "Il Piano 2030 del settore elettrico: le opportunita' per la filiera italiana" organizzato da Elettricita' Futura, Enel Foundation e Althesys si e' soffermato tuttavia sul tema di giacimenti di materie prime. "Per poter utilizzare i giacimenti di materie prime dobbiamo utilizzarle in logica internazionale" ha detto. "Arrivera' il rapporto europeo, la nuova legge europea sulle materie critiche, sui minerali, sulle risorse primarie; se e' vero che si puo' raggiungere l'indipendenza energetica con le rinnovabili, con il nucleare per chi lo utilizza, o altre fonti, e' molto piu' difficile avere autonomia strategica su materie prime che servono alla transizione ecologica e digitale, o le hai e sei in condizione di estrarle, - e in tal senso e' importate l'indicazione che l'Europa ci dara' per poter utilizzare i giacimenti di materie prime che esistono e io mi sono confrontato con portoghese e svedese - e dobbiamo confrontarci in logica internazionale con America latina e Africa. Il rapporto sara' molto importante sara' pubblicato in marzo e li' dovremo dirigerci anche noi con l'esame dei fabbisogni".

Scherzando piu' volte con il collega Pichetto, dopo voci di screzi tra i due, Urso ha piu' volte sottolineato come "questo e' il primo governo in cui il binario delle imprese e dell'ambiente sono affiancati".

