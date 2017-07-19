Dati
            Notizie Radiocor

            Energia: Squeri (FI), ETS2 fondamentale per vita cittadini, capire come affrontarlo

            Impatto su carburante auto e riscaldamento domestico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 dic - "Il metodo di Forza Italia per ragionare sui temi complessi e' molto chiaro: ascoltare chi, nei fatti, deve mettere a terra cio' che la politica decide. Anche oggi chiediamo agli operatori come affrontare al meglio una questione che conosciamo bene, l'ETS, che esiste da molti anni, che ha una sua logica, ma che presenta anche impatti negativi sulla competitivita'. La novita' e' l'arrivo dell'ETS2. Siamo riusciti a posticiparne l'entrata in vigore di un anno, ma si tratta di un sistema che tocca due ambiti fondamentali per la vita dei cittadini: i carburanti per le automobili e il riscaldamento domestico.

            Chiediamo a chi, nelle proprie funzioni aziendali e professionali, e' chiamato a gestire queste dinamiche, di aiutarci a capire come affrontarle nel modo migliore, affinche', se sara' un onere, questo possa almeno tradursi in benefici concreti'. Cosi' il deputato Luca Squeri, responsabile del dipartimento Energia del partito, a Montecitorio, aprendo i lavori del convegno 'Indipendenza energetica - Governare la transizione, quale impatto per l'Italia'.

            com-Bof.

            (RADIOCOR) 04-12-25 12:31:49 (0325)ENE,GOV 5 NNNN

              


