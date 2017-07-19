Energia: Scaroni (Enel), solo con indipendenza settore si puo' avere quella politica

'Corporate governance si adatti a contesto geopolitico' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - 'L'indipendenza politica la si puo' avere solo se si ha una indipendenza energetica. La Cina importa 13 milioni di barili di petrolio al giorno e si e' lanciata, con un cambio di corporate governace, nella elettrificazione del Paese. La Cina fino a che non ha risolto la questione della dipendenza dall'estero per il petrolio e il gas, geopoliticamente e' azzoppata e sta lavorando per risolvere questo'. Lo ha affermato il presidente di Enel, Paolo Scaroni, intervenendo ad un convegno organizzato da Assonime. 'La corporate governance', ha aggiunto, 'deve adattarsi alla nuova realta' che e' molto piu' impattata che nel passato dalle sfide geopolitiche. La geopolitica deve essere nell'agenda dei Board non solo come rischio ma anche come tema rilevante per la generazione di valore e, quindi, strategica per il piano industriale e per le decisioni di investimento o disinvestimento'. Secondo Scaroni 'in prospettiva la corporate governance delle societa' italiane ed europee, in un mondo in cui c'e' chi pensa che le due sponde dell'Atlantico si stiano allontanando, e' fondamentale che sia sempre piu' comprensibile ed allineata agli standard richiesti dai grandi investitori nordamericani'.

