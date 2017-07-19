Energia: Salvini, torniamo a comprare gas e petrolio dalla Russia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - "Gli Stati Uniti in queste ore hanno sospeso fino al prossimo 16 maggio le sanzioni che bloccavano il commercio e l'acquisto di petrolio russo. Non l'ha fatto uno staterello dell'ex Unione Sovietica, ma la piu' grande democrazia mondiale e i buoni rapporti tra Italia e Usa resteranno fondamentali a prescindere da vicende personali e momentanee. E se lo fanno gli Stati Uniti dico che lo devono fare anche a Bruxelles: piuttosto che chiudere fabbriche, scuole e ospedali torniamo a prendere gas e petrolio da tutto il mondo, Russia compresa'. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervenendo dal palco del raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano. 'Non siamo in guerra contro la Russia', ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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(RADIOCOR) 18-04-26 17:29:08 (0431) 5 NNNN