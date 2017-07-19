Energia: Polimi, 101mld per ridurre emissioni nel 2024 ma meno benefici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - Nel 2024 il calo delle emissioni per l'Italia e' stato pari a 11 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, in linea con gli anni precedenti, insufficiente per raggiungere gli obiettivi del 2030. Dall'altra parte, in calo gli investimenti a circa 101mld di euro, 28mld in meno rispetto al 2023, ma, sopratutto, con un calo del beneficio netto di circa il 25% nel 2024 rispetto all'anno prima perche' la decarbonizzazione e' divenuta progressivamente piu' costosa. A lanciare l'allarme il Rapporto Zero Carbon Policy Agenda, redatto da Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. 'Cento miliardi di euro sono un impegno finanziario enorme, tuttavia e' evidente il rallentamento soprattutto in settori chiave come l'economia circolare e la mobilita' elettrica, e il pnrr, che aveva alimentato una prima fase di crescita, mostra segni di esaurimento, anche per le difficolta' di implementazione", dice Davide Chiaroni, vicedirettore di E&S e responsabile del Report. L'Italia ha destinato 79,6mld di euro a interventi di decarbonizzazione su sette pilastri, tra cui rinnovabili, efficienza energetica, infrastrutture di rete e mobilita' sostenibile, ma solo il 34%, pari a 27mld, risulta effettivamente erogato.

La media di avanzamento per pilastro e' del 21%, appena in linea con il dato medio complessivo del pnrr, secondo i dati elaborati dal Politecnico di Milano.

