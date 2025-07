Energia: Pichetto, questo caldo porta qualche rischio di blackout locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Manduria, 04 lug - 'A livello paese corriamo meno rischi di altri ma questo caldo qualche rischio' di blackout 'lo porta, corriamo qualche rischio a livello locale rispetto alla rete di dettaglio, perche' il surriscaldamento puo' provocare delle situazioni di disagio.

Corriamo anche qualche rischio dovuto all'eccessivo riscaldamento dell'acqua nelle centrali termoelettriche, qualche problema lo sta creando soprattutto in Sicilia e in Sardegna'. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Forum in Masseria, organizzato da Bruno Vespa con Comin & Partners. C'e' 'cauto ottimismo ma molto cauto ma non si puo' dare la certezza', ha aggiunto Pichetto, in merito alla possibilita' di interruzioni di corrente.

