Energia: Pichetto, no smantellamento centrali a carbone, servono per sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - "Non me la sento di ordinare lo smantellamento delle centrali a carbone perche' sono necessarie per mantenere la sicurezza energetica" a livello nazionale. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso ottava edizione de La Piazza organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica.

