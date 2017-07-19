Dati
            Notizie Radiocor

            Energia: Pichetto, no smantellamento centrali a carbone, servono per sicurezza

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - "Non me la sento di ordinare lo smantellamento delle centrali a carbone perche' sono necessarie per mantenere la sicurezza energetica" a livello nazionale. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso ottava edizione de La Piazza organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica.

