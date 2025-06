Energia: Murano (Unem), consumi piu' efficienti ma c'e' rischio deindustrializzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - I consumi energetici italiani 'dal 2019 sono diminuiti di 13 Mtep (-9%), mentre il petrolio si riduce solo del 3% ovvero di 2 Mtep. La mobilita' rimane ancora prevalentemente legata ai prodotti di origine petrolifera con quote crescenti di componente bio e rinnovabile, mentre si riduce soprattutto il gas e il suo impiego nella termoelettrica e nel civile. La riduzione dei consumi di gas e' sicuramente dovuta ad efficienze, ma una parte significativa deriva da un preoccupante fenomeno di deindustrializzazione che non si puo' ignorare nelle scelte europee dei prossimi mesi'. Cosi' il presidente dell'Unem, Gianni Murano, in occasione dell'assemblea annuale dell'Unione energie per la mobilita', aggiungendo che in merito ai prodotti petroliferi 'a mostrare il progresso maggiore e' stata la benzina che insieme al jet fuel ha piu' che compensato il calo degli altri prodotti, soprattutto della petrolchimica che attraversa una fase decisamente critica, anche a livello europeo. La benzina ha infatti toccato i massimi dal 2011, con volumi che hanno superato di 1,3 milioni di tonnellate quelli pre-pandemici'.

