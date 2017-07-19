Energia: Meloni, con Merz discusso di come valorizzare interconnessioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - "Abbiamo anche discusso di come valorizzare la nostra cooperazione su molti fronti, penso a quello delle interconnessioni energetiche, quello delle interconnessioni economiche e infrastrutturali che sono sempre piu' decisive per quest'epoca". Lo ha indicato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania. "Stiamo lavorando insieme per sostenere le iniziative strategiche che corrispondono a questo obiettivo, penso al South H2 Corridor, al Medlink, al corridoio Imec, che colleghera' India, Medio Oriente e Europa".

