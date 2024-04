Energia: Marsiaj, transizione ecologica non deve lasciare indietro nessuno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 19 apr - 'Siamo convinti che la neutralita' climatica sia necessaria, ma deve essere sostenibile. La transizione ecologica non deve lasciare indietro nessuno. La decarbonizzazione deve essere raggiunta attraverso piu' strade per non tagliare fuori nessuno'. Lo ha detto Giorgio Marsiaj, presidente di Unione Industriali Torino durante l'evento 'Energie possibili', che si e' tenuto oggi nel capoluogo piemontese nel contesto dell'edizione 2024 della Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino.

'Apprezzo che il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin abbia aperto all'uso del nucleare di nuova generazione: la nostra regione si sta configurando come un territorio di testa in questo settore. Non dobbiamo pero' dimenticare le altre fonti di energia alternativa, come l'idroelettrico', ha continuato il presidente. 'Per competere con successo nello scenario mondiale dobbiamo reperire risorse per finanziare la ricerca.

Fondamentale e' la collaborazione tra pubblico e privato, tra imprese grandi e piccole, con le universita', associazioni, istituti di ricerca e startup', ha concluso Marsiaj.

