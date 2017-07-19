Dati
            Notizie Radiocor

            Energia: Giorgetti, troppi aspetti problematici, no a compromesso su tassazione -3-

            Impatto significativo da aliquote minime elevate su gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 13 nov - Giorgetti ha detto che il livello elevato delle aliquote minime per il gas naturale 'avrebbe un impatto significativo sui costi energetici'. Pur 'apprezzando il periodo transitorio proposto e l'inclusione di una clausola di revisione, riteniamo che il venir meno della possibilita' di differenziazione delle aliquote debba essere condizionata a una valutazione della Commissione che tenga conto della disponibilita' di carburanti piu' sostenibili sotto il profilo ambientale e dell'impatto della differenziazione sul mercato interno'.

