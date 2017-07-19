Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Energia: Ges svela a Rovereto la batteria manganese-idrogeno

            Tecnologia chiave per lo storage di lunga durata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Green Energy Storage (Ges) ha presentato a Rovereto la tecnologia della propria batteria manganese-idrogeno, economicamente sostenibile ed ecocompatibile. Una tecnologia di accumulo energetico di lunga durata, spiega una nota, destinata a incidere in modo significativo sull'evoluzione del sistema energetico nazionale ed europeo. La batteria manganese-idrogeno sviluppata da Ges rappresenta una soluzione avanzata per lo storage di lunga durata (Long-Duration Energy Storage), un segmento strategico per garantire la stabilita' delle reti elettriche in un contesto di crescente penetrazione delle fonti rinnovabili. La tecnologia consente di immagazzinare energia per molte ore o giorni, superando i limiti strutturali delle batterie agli ioni di litio, progettate prevalentemente per applicazioni di breve durata.

            Lab-com.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 18-01-26 15:43:20 (0369)ENE,UTY 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.