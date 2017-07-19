Energia: Ges svela a Rovereto la batteria manganese-idrogeno
Tecnologia chiave per lo storage di lunga durata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Green Energy Storage (Ges) ha presentato a Rovereto la tecnologia della propria batteria manganese-idrogeno, economicamente sostenibile ed ecocompatibile. Una tecnologia di accumulo energetico di lunga durata, spiega una nota, destinata a incidere in modo significativo sull'evoluzione del sistema energetico nazionale ed europeo. La batteria manganese-idrogeno sviluppata da Ges rappresenta una soluzione avanzata per lo storage di lunga durata (Long-Duration Energy Storage), un segmento strategico per garantire la stabilita' delle reti elettriche in un contesto di crescente penetrazione delle fonti rinnovabili. La tecnologia consente di immagazzinare energia per molte ore o giorni, superando i limiti strutturali delle batterie agli ioni di litio, progettate prevalentemente per applicazioni di breve durata.
