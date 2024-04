Energia: Ferrino, su decarbonizzazione no paletti ideologici da politica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 28 apr - 'La decarbonizzazione e' un tema che tutti noi condividiamo. Ma la politica, che ci indica la meta, non deve porre paletti ideologici'. Lo ha affermato Anna Ferrino, vice presidente dell'Unione degli Industriali di Torino, intervenendo al "B7 Italy 2024: Leading the Transitions Together'. 'La neutralita' tecnologica e' fondamentale, altrimenti si rischia di tagliare fuori dal mercato intere filiere produttive e quindi di lasciare a casa migliaia di persone.

Penso ad esempio all'automotive e alla transizione tecnologica richiesta dall'Unione Europea con il programma Fit for 55. Lo stop alla produzione del motore termico, ammesso e non concesso che sia un'ottima notizia per l'ambiente, rischia di essere la rovina per moltissime famiglie che perderanno il lavoro in tutto il mondo, e specialmente in Europa', ha aggiunto.

