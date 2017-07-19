Energia: Enea testa accumuli a basso costo per stoccare elettricita' e calore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - Enea sta sviluppando un nuovo sistema compatto in grado di accumulare calore da energia termica ed elettrica in materiali a basso costo facilmente reperibili, per poi riutilizzarlo successivamente in applicazioni industriali e per la produzione di elettricita'.

I primi risultati della sperimentazione, informa Enea, sono stati pubblicati sulla rivista Energies e potrebbero aprire la strada a impieghi promettenti come lo stoccaggio di energia elettrica rinnovabile in eccesso (energy overload, per garantire la stabilita' della rete elettrica), la fornitura di calore all'industria (nel range di temperatura 150-300 C) e il riscaldamento/teleriscaldamento residenziale.

Finora, gli sforzi della ricerca si sono concentrati sull'identificazione di materiali a basso costo, non tossici e ampiamente disponibili e sullo sviluppo di soluzioni flessibili in termini di dimensioni (capacita') e integrabilita'.

Il modulo di accumulo e' stato installato sull'impianto sperimentale di Enea ATES (Advanced Thermal Energy Storage System), per condurre la caratterizzazione termica con cicli operativi di carica e scarica analoghi a quelli attesi negli impianti industriali.

Le prossime attivita' riguarderanno lo sviluppo e il collaudo di moduli di dimensioni maggiori per ottimizzarne le prestazioni attraverso la riduzione delle perdite termiche, anche al fine di condurre una valutazione reale dei suoi costi.

