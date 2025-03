Energia: Dal Fabbro (Iren), bene nucleare ma serve una filiera italiana

Per il settore "vera malattia e' il prezzo" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mar - 'Un'altra crisi energetica sarebbe una spallata insostenibile; ne basta un'altra per metterci in ginocchio. La vera malattia e' quella del prezzo dell'energia. Il nucleare e' un bellissimo progetto che pero' non avra' conseguenze sul costo dell'energia per i prossimi 10 anni. Se poi verra' dimostrato che con il nucleare ci sara' un vantaggio competitivo sui costi dell'energia, associata ad una sicurezza delle tecnologia, auspico che le istituzioni inizino a ragionare sul concetto di filiera'. Cosi' Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren, intervenendo a un convegno sull'energia organizzato da Agici. 'Serve un ragionamento sulla reindustrializzazione del mercato perche' mi piacerebbe che la meta' dei soldi stanziati fossero local content e che per la prima volta si parli di politica industriale. Bene il nucleare ma realizziamo una filiera italiana. Il nucleare e' legato alla fusione che porta con se' il problema delle scorie. Serve pensare a un deposito nazionale anche perche' noi siamo tra i primi tre paesi al mondo per ricerca avanzata sulla fusione, che e' uno scenario che vedremo tra i prossimi 20-30 anni', ha detto ancora. Infine 'credo che sia necessario ragionare a livello europeo di una riforma che preveda la messa disposizione comune degli stoccaggi e in cambio avere una maggiore sicurezza dei prezzi', ha concluso.

Lab-

(RADIOCOR) 13-03-25 11:35:53 (0296)UTY 5 NNNN