Energia: Corridoio Sud idrogeno, 5 stati firmano dichiarazione intenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - Tunisia ed Algeria si aggiungono ad Italia, Germania ed Austria nel sostegno del Corridoio Meridionale dell'Idrogeno. I cinque paesi hanno sottoscritto stamani a Villa Madama una dichiarazione di intenti con l'impegno di riunirsi semestralmente a livello di gruppo di lavoro tecnico per monitorare e sostenere l'attuazione del progetto. Il documento resta una dichiarazione politica con cui i firmatari non assumono nessun impegno o obbligo giuridico.

Il Corridoio Sud per l'idrogeno, spiega una nota della Farnesina, e' un progetto infrastrutturale per trasportare per oltre 3.300 chilometri idrogeno rinnovabile da produrre in Nord Africa all'Italia e, attraverso l'Italia, fino ad Austria e Germania, al fine di rifornire i mercati europei.

Per circa il 70% del tratto previsto, il Corridoio utilizzera' l'infrastruttura esistente per il trasporto del gas, che verra' riadattata per trasportare idrogeno verde dal Nordafrica al centro Europa.

Il progetto e' composto dalle seguenti tratte, corrispondenti a singole progettualita': Il segmento italiano sara' lungo 2300 km ( circa 70% dei quali da ottenere tramite riconversione delle condutture gas esistenti e 30% da costruire ex novo). La condotta colleghera' Mazara del Vallo a Tarvisio, attraverso la dorsale tirrenica.

vmg

(RADIOCOR) 21-01-25 11:00:41 (0251)ENE,INF 5 NNNN