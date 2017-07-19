Energia: Cattaneo, agire su incentivi e investimenti, tagliare bolletta imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - Sui prezzi dell'energia "dobbiamo agire su tre leve: non ripetere gli errori del passato e incentivare solo cio' che genera valore e Pil; dare energia a costo piu' basso alle imprese, con misure importanti come quelle messe in campo dal Governo; fare investimenti sugli impianti, che possono essere potenziati, come ad esempio nel settore idroelettrico". Lo ha detto nel suo intervento ad Atreju l'Amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo. "Enel - ha detto Cattaneo - oggi ha una quota di produzione di poco superiore al 10% dell'energia in Italia. Per individuare soluzioni al problema del prezzo dell'energia dobbiamo ragionare senza demagogia e fare alcune distinzioni. E' vero che ci sono settori energivori a rischio di delocalizzazione, e vanno aiutati, perche' per loro l'energia rappresenta il 30/35% dei costi, ma si tratta di aziende che pagano il prezzo all'ingrosso. Per le famiglie, grazie al costo delle reti che e' una voce della bolletta che in Italia e' piu' bassa, la differenza con gli altri paesi europei e' contenuta. Va capito cosa e' successo ai prezzi: fino al 2015 la differenza tra Italia e Spagna era di 25/30 euro al megawattora, poi per un quinquennio il prezzo si e' allineato, fino al 2020, quando il divario si e' accentuato.

Questo e' successo perche' tra il 2015 e il 2020 il gas costava tra 16 e 18 euro e l'Ets era molto inferiore al prezzo attuale; poi entrambe queste voci sono cresciute".

vmg.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 13-12-25 13:34:28 (0234)ENE 5 NNNN